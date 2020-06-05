Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия передала «Газпрому» предложения по поставкам газа
В Минэнерго Белоруссии заявили, что отправили «Газпрому» письмо, в котором предложили пересмотреть условия поставок газа на 2020 год. Кроме того, там речь идет о пересмотре методики ценообразования на 2021 год.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Происшествия
В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы
В американском штате Алабама семь человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщил офис шерифа округа Морган на странице в Facebook.
Газета.Ru 07:29
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru вчера в 06:04
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Политика
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции
Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
Политика
Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала
По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
Вячеслав Фетисов благодарит бога, что его дочь учится в США
RuNews24.ru 05:47
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Экономика
Урбанисты предсказали закрытие почти 30% всех точек сферы услуг в Москве
При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным.
РБК 04:00
Политика
Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
3 июня 2020 года Лукашенко отправил правительство в отставку и заявил, что намерен сформировать новый кабмин до президентских выборов, которые назначены на 9 августа.
Вести.Ru вчера в 04:35
Общество
В Брянске сторонники Коломейцева устроили митинг около суда
Наш Брянск.Ru 04:30
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.
Газета.Ru 07:09
Происшествия
МВД попросило оставить под домашним арестом главу РВК Повалко
Министерство внутренних дел России попросило домашний арест для гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Известия 07:32
Технологии
Эксперт перечислили признаки того, что телефон прослушивается
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал об основных признаках прослушки телефона.
МедиаПоток вчера в 02:25
Происшествия
Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города
Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
Муксун.fm 07:33
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Здоровье
В Волжском на карантин закрыты три отделения больницы им. Фишера
Как сообщил в пятницу замглавы облздрава Николай Алимов, в волжской городской больнице №1 им. С.З. Фишера сейчас не принимают пациентов три отделения – неврологическое, травматологическое и гнойной хирургии.
НовостиВолгограда.ру 07:45
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23