Посол в Белоруссии объяснил освобождение 32 задержанных ранее россиян
Смотрите также
Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану
Коронавирус предложили лечить радиацией
У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Hyundai представила Elantra N Line
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом
Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Минздрав не предлагал США совместно разрабатывать вакцину от COVID-19
Жена Картрайта могла отравить его перед расчленением
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
В Турции опровергли сообщения об угрозах гидов при продаже экскурсий
«Газпром» ответил польскому регулятору на запрос о «Северном потоке-2»
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
Консулы РФ 13 августа посетят задержанных в Белоруссии россиян
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Спартак — Ахмат 2:0
Премьер-министр Болгарии предложил изменить конституцию страны
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Алина Загитова поступила в университет
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
Возвращение на родину задержанных в Белоруссии перед выборами граждан России было совершено в полном соответствии не только с международными нормами, но и нормами национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.В источнике
С чего всё началось
Посол РФ: Белоруссия вернула россиян в соответствии с нормами международного права
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что граждане России, ранее задержанные в Белоруссии, возвращены на родину в строгом соответствии с нормами международного права.
ТАССвчера в 15:54
Подробнее о событии
Белоруссия вернула россиян домой в соответствии с нормами международного права
Газета.Ruвчера в 16:18
Передача 32 россиян соответствовала нормам международного права — Генпрокуратура
Телеканал 360°вчера в 16:20