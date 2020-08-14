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Life.ru
Life.ru

Посол в Белоруссии объяснил освобождение 32 задержанных ранее россиян

Возвращение на родину задержанных в Белоруссии перед выборами граждан России было совершено в полном соответствии не только с международными нормами, но и нормами национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посол РФ: Белоруссия вернула россиян в соответствии с нормами международного права

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что граждане России, ранее задержанные в Белоруссии, возвращены на родину в строгом соответствии с нормами международного права.
ТАССвчера в 15:54
Подробнее о событии
Известия

Белоруссия передала России 32 из 33 задержанных россиян

Известия18:35
Взгляд.ру

Посол оценил решение Белоруссии вернуть Москве задержанных россиян

Взгляд.рувчера в 16:24
ТАСС

Посол РФ: Белоруссия вернула россиян в соответствии с нормами международного права

ТАССвчера в 15:54
Газета.Ru

Белоруссия вернула россиян домой в соответствии с нормами международного права

Газета.Ruвчера в 16:18
РБК

Посол России назвал значимым возвращение задержанных в Белоруссии россиян

РБКвчера в 16:14
Телеканал 360°

Передача 32 россиян соответствовала нормам международного права — Генпрокуратура

Телеканал 360°вчера в 16:20
РЕН ТВ

Посол РФ в Минске прокомментировал возвращение 32 россиян на родину

РЕН ТВвчера в 15:50

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану
Газета.Ruвчера в 12:45
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У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны

После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро.
Vprognoze.ru13 августа в 03:41
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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Минздрав не предлагал США совместно разрабатывать вакцину от COVID-19

Минздрав России не направлял США предложений по совместной разработке вакцины от COVID-19, заявил представитель ведомства в ответ на публикацию в американских СМИ информации о том, что власти США якобы отказались сотрудничать с Россией в разработке вакцины от коронавируса.
РЕН ТВвчера в 01:09
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
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Mercedes-Benz показала официальные фото салона нового S-Class

Первым делом немцы похвастались уникальной системой подсветки салона нового S-класса, созданной на основе оптоволокна с рассеивателями и светодиодами, суммарная яркость которых в десять раз выше, чем раньше.
Автоновости дня13 августа в 07:11
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