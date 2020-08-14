Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
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«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.В источнике
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32 задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину. Новости на «России 24»
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Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину
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