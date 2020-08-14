Минздрав не предлагал США совместно разрабатывать вакцину от COVID-19

Минздрав России не направлял США предложений по совместной разработке вакцины от COVID-19, заявил представитель ведомства в ответ на публикацию в американских СМИ информации о том, что власти США якобы отказались сотрудничать с Россией в разработке вакцины от коронавируса.