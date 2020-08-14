Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.В источнике
Подробнее о событии
Ёлдаш

32 «вагнеровцев» вернулись в Россию

Ёлдашвчера в 13:38
РИА Новости

Белоруссия передала Москве 32 задержанных россиянина

РИА Новостивчера в 13:28
ТАСС

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию наземным маршрутом

ТАССвчера в 13:06
RT на русском

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

RT на русскомвчера в 12:49
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Интерфаксвчера в 13:46
РБК

Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии

РБКвчера в 13:13
Коммерсантъ

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

Коммерсантъвчера в 13:06
КП - Беларусь

Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину

КП - Беларусьвчера в 13:49

Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИвчера в 14:18
12

США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ruвчера в 13:22
111

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер высказался о ситуации с забастовками рабочих, которые поддерживают требования оппозиционеров провести честные выборы и рассмотреть возможность победы других кандидатов, помимо Лукашенко.
CT newsвчера в 12:43
4

Минздрав не предлагал США совместно разрабатывать вакцину от COVID-19

Минздрав России не направлял США предложений по совместной разработке вакцины от COVID-19, заявил представитель ведомства в ответ на публикацию в американских СМИ информации о том, что власти США якобы отказались сотрудничать с Россией в разработке вакцины от коронавируса.
РЕН ТВвчера в 01:09
320

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
258

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ru13 августа в 12:29
1

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
1,5K