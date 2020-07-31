Политика

REGNUMREGNUMБелоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
Он отметил, сообщает
 РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов активно работают над списком и проверят наличие украинского гражданства у задержанных в Белоруссии граждан России.
REGNUM06:43

Подробнее о событии

МИД Украины сообщил о получении от Минска имен задержанных граждан России

Газета.Ru07:43

Эксперт назвал конфликт России и Белоруссии тактическим успехом Украины

Взгляд.ру07:26

Белоруссия попросила Украину изучить дела «российских боевиков»

Lenta.ru05:04

Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

РБК05:20

Минск передал Киеву список задержанных россиян

RT на русском05:18

Белоруссия передала Украине списки задержанных россиян

Коммерсантъ06:05

Минск передал Киеву список россиян для проверки их участия в событиях на Донбассе

ТАСС04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:18, Ашберн

Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине

КП - Беларусь06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Игры

В Telegram добавили стикеры S.T.A.L.K.E.R

Разработчики серии игр S.T.A.L.K.E.R. сообщили об официальном выходе набора мемных стикеров для мессенджера Telegram.
Матч ТВ вчера в 06:31
600
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
76
Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга расчленила тело мужа после его смерти

Новый День вчера в 03:06
1,4K
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
7
Шоу-бизнес

Замечен в роддоме: Дмитрий Шепелев может снова стать отцом

37-летний телеведущий Дмитрий Шепелев готовится вновь стать отцом.
Popcornnews.ru 08:48
4
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
68
Армия и оружие

Апполонов: экранопланы являются необходимой техникой для ВМФ РФ

Политическая Экспертиза 07:45
Здоровье

Российский стоматолог развенчала мифы о кариесе

Частая чистка зубов и жевательная резинка не предотвращают кариес.
Lenta.ru 09:48
2
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» добился компенсации в 250 тыс. рублей

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках на акции в Москве 27 июля 2019 года Сергей Фомин отсудил у Минфина РФ 250 тыс. рублей.
Росбалт 07:37
2
Футбол

«Цзянсу Санинг» — «Шаньдун Лунэн»: кто возьмет очки?

В шести матчах кряду «Цзянсу Санинг» не обыгрывал «Шаньдун Лунэн, но прервется ли эта серия 31 июля – ответ есть в прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 06:05
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

RT на русском 03:17
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика

Кадыров прокомментировал свое новое звание

Lenta.ru 07:20
204
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
46
Общество

Восковые фигуры Музея мадам Тюссо в Лондоне выставили на улицу

Самые яркие восковые фигуры мировых лидеров, членов британской королевской семьи, звезд музыки и кино из лондонского Музея мадам Тюссо были выставлены на всеобщее обозрение в центре Лондона, передает Daily Mail.
Газета.Ru 07:13
Происшествия

В Тульской области увеличилось число ДТП с участием пьяных водителей

Госавтоинспекция по Тульской области информирует о том, что на территории региона увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием выпивших водителей.
Вестник 05:35
3
Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
103
Происшествия

В Липецкой области в ДТП на трассе М-4 погибли и пострадали люди

По данным регуправления МЧС, 31 июля на 439 км трассы М-4 «ДОН» Хлевенского муниципального района произошло сильное столкновение.
Kursk.com 10:08
Шоу-бизнес

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
5
Происшествия

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
16
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
577
Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
3
Общество

Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов

Газета.Ru 09:24
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
13
Происшествия

В Омске задержан подозреваемый в убийстве женщины на Левобережье

Силовики задержали мужчину, который подозревается в убийстве 54-летней омички.
АиФ Омск 10:03
1
Экономика

Капитализация четырех IT-гигантов подскочила на 250 млрд долл

Четыре IT-гиганта США - Apple, Amazon, Alphabet и Facebook - почти одновременно опубликовали квартальные отчеты по результатам которых можно судить, что их общая капитализация выросла на 250 млрд долларов.
Долг.рф 09:20
Гаджеты

Apple перенесла сроки выхода нового iPhone

Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone.
ТК Звезда 06:01
45
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Общество

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
57
Политика

Киев подготовил «сюрприз» для въезжающих жителей ЛДНР на Украину

Решение было принято на фоне того, как Донецк и Киев пришли к соглашению о создании гуманитарного коридора через линию разграничения в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки.
Новостной фронт 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное