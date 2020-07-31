с чего всё началось

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.

Игры В Telegram добавили стикеры S.T.A.L.K.E.R Разработчики серии игр S.T.A.L.K.E.R. сообщили об официальном выходе набора мемных стикеров для мессенджера Telegram. 600

Футбол «Цзянсу Санинг» — «Шаньдун Лунэн»: кто возьмет очки? В шести матчах кряду «Цзянсу Санинг» не обыгрывал «Шаньдун Лунэн, но прервется ли эта серия 31 июля – ответ есть в прогнозе.

Фигурное катание Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 46

Общество Восковые фигуры Музея мадам Тюссо в Лондоне выставили на улицу Самые яркие восковые фигуры мировых лидеров, членов британской королевской семьи, звезд музыки и кино из лондонского Музея мадам Тюссо были выставлены на всеобщее обозрение в центре Лондона, передает Daily Mail.

Происшествия В Липецкой области в ДТП на трассе М-4 погибли и пострадали люди По данным регуправления МЧС, 31 июля на 439 км трассы М-4 «ДОН» Хлевенского муниципального района произошло сильное столкновение.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 577

Экономика Капитализация четырех IT-гигантов подскочила на 250 млрд долл Четыре IT-гиганта США - Apple, Amazon, Alphabet и Facebook - почти одновременно опубликовали квартальные отчеты по результатам которых можно судить, что их общая капитализация выросла на 250 млрд долларов.

Происшествия Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.