Политика
REGNUMБелоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
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с чего всё началось
Он отметил, сообщает РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов активно работают над списком и проверят наличие украинского гражданства у задержанных в Белоруссии граждан России.REGNUM06:43
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