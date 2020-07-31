Политика

МонаВистаМонаВистаБелоруссия передала Украине список задержанных российских граждан

31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян. Напомним: 30 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 "боевиков" мифической ЧВК "Вагнер" в санатории под Минском.
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Белоруссия передала Украине списки задержанных россиян

Коммерсантъ06:05

Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

РБК05:20

Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

Газета.Ru04:36

Киев получил данные о бойцах ЧВК «Вагнера», задержанных в Минске

URA.Ru04:47

Минск передал Киеву список россиян для проверки их участия в событиях на Донбассе

ТАСС04:43

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян

РИА Новости04:41

Минск передал Киеву список задержанных россиян

RT на русском05:18
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:13, Ашберн

Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине

КП - Беларусь06:20
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август

В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
1,4K
Происшествия

Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы

Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
3
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам

Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Политика

Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины

Алексей Пушков выразил мнение, что Польша рассчитывает выйти к Черному морю при помощи Украины.
ToDay News Ufa 04:59
9
Религия

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
26
Шоу-бизнес

Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

Звезда фильма "Приключения Электроника" Владимир Торсуев женился в пятый раз. Его избранницей стала врач с Украины по имени Лилия.
РЕН ТВ вчера в 11:42
6
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
55
Финансы

Снижение «Магнитом» капзатрат поддержит выплату дивидендов

EBITDA превысила консенсус на 6,2% на фоне хорошей динамики валовой прибыли и снижения SG &A-расходов.
Finam.Ru 04:30
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
51
Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
1K
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
58
Общество

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей вчера в 04:39
2K
Происшествия

Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии

RT на русском 04:28
8
Происшествия

Следователи начали извлекать останки жертв, убитых фашистами

Газета.Ru 07:01
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
75
Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
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Экономика

Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%

Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
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Технологии

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
58
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,2K
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
7
Общество

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
95
Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
81
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон

Россияне, которых задержали в Белоруссии, являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:14
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Происшествия

Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян

На считающихся наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера россиян, которые были задержаны в Белоруссии, оказывается жесткое давление.
Lenta.ru 05:28
20
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru 00:49
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Футбол

«Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала

Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».
ODDS.ru 04:37
Армия и оружие

Йеменские хуситы освободили шестерых бахаистов

Сана, 30 июля 2020, 23:55 — REGNUM Йеменские хуситы освободили ранее арестованных шестерых участников секты бахаи, 30 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:55
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