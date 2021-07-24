Авторы сценария фильма "Первый Мститель" Кристофер Маркус и Стивен Макфили в интервью Yahoo Entertainment к 10-летию картины ответили на вопрос, которым все это время задавались поклонники киновселенной Marvel: является ли Капитан Америка девственником.
Эксперты университета Джона Хопкинса предсказали масштабный пик пандемии в США в конце октября при наихудшем сценарии в 240 тысяч заражений и 4 тысячи смертельных исходов ежедневно из-за дельта-варианта.
«Шестизначное число» игроков, зарегистрировавшихся для тестирования видеоигры Halo Infinite, достигнуто на данный момент, отметил 22 июля директор по связям с общественностью компании-разработчика 343 Industries Брайана Джаррада на своей странице в Twitter.
Доля рынка компании составила 31,2%, за ней следует Samsung с результатом 29,8%. Ранее сообщалось, что Samsung впервые уступила лидерство на российском рынке смартфонов компании Xiaomi по итогам продаж с 7 по 13 июня.
Ранее Навка опубликовала видео 2019 года с выступлением Бенитеса в упражнении с лентой, категорично заявив, что в российской художественной гимнастике «мужское останется мужским, а женское — женским».46-летняя Навка завершила профессиональную карьеру в 2006 году после победы на Олимпийских играх в Турине.
В мероприятиях участвовали президент республики Аслан Бжания, Минобороны Абхазии, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, главы районов, представители духовенства в лице главы Сухумо-Абхазской Епархии.
"В ознаменование 325-летия российского регулярного флота и в честь пятого главного военно-морского парада главным командованием Военно-морского флота принято решение в 22:00 25 июля 2021 года осуществить залповый артиллерийский салют из города-крепости Кронштадт", - отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.