Испанский гимнаст Бенитес ответил на критику Навки

Ранее Навка опубликовала видео 2019 года с выступлением Бенитеса в упражнении с лентой, категорично заявив, что в российской художественной гимнастике «мужское останется мужским, а женское — женским».46-летняя Навка завершила профессиональную карьеру в 2006 году после победы на Олимпийских играх в Турине.