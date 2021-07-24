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Белоруссия перенаправит экспорт пшеницы в Россию в случае санкций

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии перенаправит экспорт пшеницы в Россию, если Евросоюз усилит санкции на республику.
Газета.Ru
В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и будут претензии к предприятиям и закрыты рынки, Белоруссия безболезненно перейдет на схожие рынки, отметил министр.
Телеканал 360°
На данный момент белорусская сторона реализует в европейских странах продукты питания на 385 миллионов долларов в год.
ПолитРоссия
Министр обратил внимание, что сейчас, несмотря на санкции против Белоруссии, ситуация с экспортом продукции не изменилась — страна торгует в тех же пропорциях.
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