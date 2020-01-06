Экономика
RuNews24.ruБелоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ
Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.Коммерсантъ06 января в 04:54
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Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ
Эхо Москвы06 января в 07:00
Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами
Говорит Москва06 января в 04:10
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