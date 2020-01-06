Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruБелоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ

Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии
 повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
Коммерсантъ06 января в 04:54

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Дедолларизация расчетов: почему Минск хочет платить за газ нацвалютой

РЕН ТВ06 января в 20:09

Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями

Коммерсантъ06 января в 04:54

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

РБК06 января в 06:08

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RT на русском06 января в 05:07

Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ

Эхо Москвы06 января в 07:00

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны

ТАСС06 января в 04:34

Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами

Говорит Москва06 января в 04:10
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Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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Sport24.ru вчера в 14:29
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Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
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Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году

Газета.Ru 05:45
Армия и оружие

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Политика

В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента

Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 06:15
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Известия 04:52
Экономика

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
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Общество

Карлосу Гону запретили выезд из Ливана

Топ-менеджер в канун Нового года сбежал из Японии, где был под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях.
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Политика

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В Польше пожаловались на Путина и организаторов форума в Израиле

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Lenta.ru вчера в 12:34
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Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
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В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
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Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
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Московский Комсомолец вчера в 18:50
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На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

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РИА Новости 04:03
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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
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В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена выпустили из-под стражи

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Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал возможное подписание «Рубином» контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
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Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска

31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.
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"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Предложенное РФ перемирие оценили в Ливии

Посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани назвал условие, при котором предложенное Москвой и Анкарой перемирие в стране способно принести пользу.
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