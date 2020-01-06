с чего всё началось

Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ

Общество Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.

Армия и оружие Жителей США напугали фейковые SMS о срочном призыве в армию Информационный ресурс «Business Insider» сообщил о массовой рассылке жителям США смс-сообщений, в тексте которых содержится призыв в срочном порядке посетить ближайший призывной пункт для немедленной отправки в Иран.

Технологии «Яндекс» собрался стать мобильным оператором Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Энергетика «Газпром» снижает экспорт в Европу Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.

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Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

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Культура Шнуров высмеял в стихах новые фильмы Бондарчука и Кравчука В своем Instagram Шнуров в стихах выразил сожаление, что в настоящее время отдыхает на зарубежном курорте и не может посетить кинотеатр, чтобы посмотреть "Вторжение" и "Союз Спасения", о которых так часто пишут российские издания.

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Общество В Петербурге вновь эвакуируют суды В Петербурге утром 9 января вновь эвакуируют работников и посетителей из зданий судов.

Экономика Россия наращивает производство сжиженного природного газа К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.