Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruБелоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ

Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии
 повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
Коммерсантъ06 января в 04:54

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Дедолларизация расчетов: почему Минск хочет платить за газ нацвалютой

РЕН ТВ06 января в 20:09

Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ

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В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

РБК06 января в 06:08

Белоруссия планирует уйти от доллара во внутренних расчётах за газ

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Коммерсантъ06 января в 04:54

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны

ТАСС06 января в 04:34

Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами

Говорит Москва06 января в 04:10
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета вчера в 16:33
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Экс-игрок «Локомотива» подрался на турнире по футзалу на Украине

РИА Новости 05:17
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Происшествия

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В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
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Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Lenta.ru 05:48
Происшествия

Жители Камчатки и Чукотки ощутили землетрясение

Росбалт 04:52
Происшествия

В Кузбассе рядом с мусорным баком нашли тело младенца

Газета Кемерова 07 января в 21:42
Шоу-бизнес

Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска

31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.
Газета Кемерова 06:24
Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Политика

На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

В ноябре 2019 года агентство "Украинские новости" сообщило, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту возможной госизмены, злоупотребления властью, взяточничества и других нарушений главы Службы безопасности Баканова.
РИА Новости 06:22
Общество

Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена

Главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата.
Lenta.ru 06:44
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис 04:27
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Кино

Терминатор не спас: сыгравший Джона Коннора актер удивил внешним видом

РЕН ТВ 05:36
Происшествия

В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья

Пятилетний мальчик в селе Ивантеевка Саратовской области, по предварительным данным, случайно застрелил из ружья отца, который решил продемонстрировать свой арсенал сыну, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
РИА Новости 06:59
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Японский автопроизводитель готовит к премьере внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
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Происшествия

Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды

Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле.
REGNUM вчера в 23:18
Финансы

Курс доллара вырос на 14 копеек 9 января

Курс доллара в начале торгов вырос на 14 копеек и составил 61,39 рубля.
iReactor 02:12
Автоспорт

Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором

Чемпионат 05:42
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«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Общество

Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:45
Армия и оружие

Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана

Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Газета.Ru 06:39
Общество

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Lenta.ru 04:06
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Экономика

Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 06:20
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Политика

Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли

Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Багдаде вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 гектаров, так как считает ее незаконно присвоенной, говорится в полученном РИА Новости обращении.
РИА Новости 07:10
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