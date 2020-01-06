с чего всё началось

Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ

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