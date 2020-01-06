Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruБелоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ

Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии
 повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
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