Экономика
RuNews24.ruБелоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ
Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.
Читать в источнике
Оценить604
с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.Коммерсантъ06 января в 04:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ
Эхо Москвы06 января в 07:00
Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами
Говорит Москва06 января в 04:10
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Транспорт
РЖД обновит железные дороги Петербурга за 599 миллиардов рублей
В четверг, 9 января, стало известно, что в РЖД завершили подготовку концепции развития железнодорожного узла Петербурга.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Футбол
«Спартак» поставит Нетто памятник возле своего стадиона
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Армия и оружие
Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
Родные и близкие членов экипажа разбившегося под Тегераном Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" рассказали о погибших пилотах и бортпроводниках.
Происшествия
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор Белоярского суда жене бывшего полицейского Марине Мартемьяновой, которая, находясь за рулем автомобиля Nissan Juke, сбила компанию из четырех человек.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Общество
Богатейшая женщина Африки получила гражданство РФ
Как сообщает радио "Свобода", Изабель душ Сантуш, входящая в топ-10 самых богатых людей Африки и ставшая первой женщиной-миллиардером на континенте, на родине обвиняется в коррупционных преступлениях.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Фигурное катание
Фигурист Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде
Фигурист, ставший 2-кратным олимпийским чемпионом, сравнил жизнь в России и североамериканской стране.
Происшествия
В Омске выжившая в аварии женщина скончалась в ДТП со скорой
В Омске машина скорой помощи, перевозившая пострадавшую в ДТП женщину, попала в аварию, в результате пациентка скончалась.
Общество
Wildberries начал продажи в Евросоюзе
Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries начал продажи в Евросоюзе, сообщает РБК.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
Наука
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
В Китае полностью истреблена крупнейшая пресноводная рыба — китайский веслонос, или псефура.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова похвасталась новым роскошным домом в Париже
Шоу-бизнес
Мила Йовович заметно поправилась перед родами
Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Политика
Россиянина приговорили к семи годам тюрьмы за обход санкций в Германии
Ганзейский высший суд Гамбурга приговорил к семи годам тюрьмы 69-летнего россиянина Владимира Д. за контрабанду товаров двойного назначения для военных России, что является обходом санкций Евросоюза.