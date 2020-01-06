с чего всё началось

Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ

Политика Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Игры В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.

Общество Новогоднее обращение Путина посмотрели почти 44% россиян Обращение президента Владимира Путина к россиянам, показанное центральными телеканалами накануне Нового года, посмотрели почти половина всех жителей страны в возрасте от 4 лет.

Политика Украинский посол призвал Израиль не осуждать убийц евреев «9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — сказано в публикации.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-2022 годах — 1,8%, передает РИА Новости.

Кино Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2» Джеймс Кэмерон опубликовал в Twitter кинофраншизы «Аватар» первые концептуальные изображения второй части «Аватара».В комментарии к публикации сообщается, что в продолжении одного из самых кассовых фильмов Кэмерона зрители увидят новые части света планеты Пандора.

Космос Советский спутник «Молния» сгорел в атмосфере Советский спутник связи "Молния 2-17" сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента» Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».