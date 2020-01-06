Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruБелоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ

Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии
 повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
Коммерсантъ06 января в 04:54

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Дедолларизация расчетов: почему Минск хочет платить за газ нацвалютой

РЕН ТВ06 января в 20:09

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны

ТАСС06 января в 04:34

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

РБК06 января в 06:08

Белоруссия планирует уйти от доллара во внутренних расчётах за газ

RT на русском06 января в 05:07

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Коммерсантъ06 января в 04:54

Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ

Эхо Москвы06 января в 07:00

Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами

Говорит Москва06 января в 04:10
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Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
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Транспорт

Изменения в правилах сдачи экзаменов на права разъяснили в ГИБДД

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Общество

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Армия и оружие

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В Сети опубликовали ролик с изображением последствий ракетного удара Ираном по базе США Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
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Игры

В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов

Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
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Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели почти 44% россиян

Обращение президента Владимира Путина к россиянам, показанное центральными телеканалами накануне Нового года, посмотрели почти половина всех жителей страны в возрасте от 4 лет.
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

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iReactor 07 января в 15:19
Политика

Украинский посол призвал Израиль не осуждать убийц евреев

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — сказано в публикации.
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Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Происшествия

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Lenta.ru 01:54
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-2022 годах — 1,8%, передает РИА Новости.
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Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2»

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Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Происшествия

В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья

В Саратовкой области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из ружья, мужчина скончался на месте.
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Армия и оружие

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Тульская служба новостей 02:02
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Предприниматели Хакасии могут стать резидентами ТОСЭР «Абаза»

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Республиканская Телевизионная Сеть 04:23
Общество

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Космос

Советский спутник «Молния» сгорел в атмосфере

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РЕН ТВ 07:55
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Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»

Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
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Экономика

Банк «Восточный» повысил ставки по вкладам в рублях

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Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
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Apple признала, что просматривает фотографии пользователей iPhone

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Названы самые редкие имена для новорожденных в России

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Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК вчера в 04:32
Культура

Фрай станет ведущим шоу о существах из «Фантастических тварей»

В передаче, которая получила название Fantastic Beasts: A Natural History («Фантастические твари: естественная история»), сказочных созданий из вселенной о Гарри Поттере будут сравнивать с настоящими животными.
Известия 06:46
Хоккей

Кто будет играть в плей-офф Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/2020, расклады

Прикидываем расклад на самую горячую пору регулярного сезона. Начинаем с Восточной конференции.
Чемпионат 05:45
Происшествия

В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена

Российская газета вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
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