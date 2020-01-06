Экономика
RuNews24.ruБелоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за газ
Напомним, 3 января правительство и Нацбанк Белоруссии утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Отмечается, что для восстановления белорусского рубля своих функций на территории страны будет ограничиваться использование иностранной валюты.
Читать в источнике
Оценить604
с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.Коммерсантъ06 января в 04:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ
Эхо Москвы06 января в 07:00
Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами
Говорит Москва06 января в 04:10
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Транспорт
Изменения в правилах сдачи экзаменов на права разъяснили в ГИБДД
Стоит отметить, что теоретическая часть экзамена на права будет расширена за счет вопросов по основам психологии и медицины.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке
В Сети опубликовали ролик с изображением последствий ракетного удара Ираном по базе США Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
Игры
В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов
Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели почти 44% россиян
Обращение президента Владимира Путина к россиянам, показанное центральными телеканалами накануне Нового года, посмотрели почти половина всех жителей страны в возрасте от 4 лет.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Украинский посол призвал Израиль не осуждать убийц евреев
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — сказано в публикации.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-2022 годах — 1,8%, передает РИА Новости.
Кино
Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал в Twitter кинофраншизы «Аватар» первые концептуальные изображения второй части «Аватара».В комментарии к публикации сообщается, что в продолжении одного из самых кассовых фильмов Кэмерона зрители увидят новые части света планеты Пандора.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья
В Саратовкой области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из ружья, мужчина скончался на месте.
Армия и оружие
Индия осталась недовольна мобильностью ЗРПК «Панцирь-С1»
Экономика
Предприниматели Хакасии могут стать резидентами ТОСЭР «Абаза»
Минэкономразвития республики приглашает инвесторов стать резидентами ТОСЭР «Абаза». Предпринимателей ждет широкий набор преференций.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Космос
Советский спутник «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»
Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
Экономика
Банк «Восточный» повысил ставки по вкладам в рублях
Банк "Восточный" поднял ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Технологии
Apple признала, что просматривает фотографии пользователей iPhone
Культура
Фрай станет ведущим шоу о существах из «Фантастических тварей»
В передаче, которая получила название Fantastic Beasts: A Natural History («Фантастические твари: естественная история»), сказочных созданий из вселенной о Гарри Поттере будут сравнивать с настоящими животными.
Хоккей
Кто будет играть в плей-офф Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/2020, расклады
Прикидываем расклад на самую горячую пору регулярного сезона. Начинаем с Восточной конференции.
Происшествия