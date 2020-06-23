Энергетика

ПРАЙМПРАЙМБелоруссия планирует в июле закупить в России 1,58 млн тонн нефти

Белоруссия планирует в июле закупить у российских нефтяных компаний 1,58 миллиона тонн нефти, из них 1,495 миллиона тонн будет поставлено трубопроводным транспортом, сообщил во вторник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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