Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле

«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова. Он отметил, что 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн — по железной дороге.
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Белоруссия закупит в июле почти 2 млн тонн российской нефти

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ПРАЙМ08:58
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