Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Белоруссия планирует возобновить переговоры по вопросу поставок российского газа до конца января, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает
 БелТА.
РБК03:14

Подробнее о событии

Минск планирует до конца января возобновить газовые переговоры с Москвой

ТАСС00:56

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

РИА Новости01:08

В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

Интерфакс00:48

Белоруссия планирует возобновить переговоры по российскому газу до конца января

Коммерсантъ01:26

В Белоруссии назвали сроки переговоров по поставкам российского газа

Известия01:22

Белоруссия намерена до конца января возобновить газовые переговоры с Россией

Газета.Ru00:52

Минск сообщил о планах возобновить переговоры по газу с Россией

РБК03:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн

Беларусь возобновит переговоры по поставкам газа из РФ в январе

КП - Беларусь02:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина

Представители фракции КПРФ в Госдуме решили воздержаться при голосовании за кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Национальная служба новостей 03:12
Общество

Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия

В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия.
Lenta.ru 03:12
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Газета.Ru 01:48
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

Известия вчера в 23:52
Спорт

Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы

Датский гандболист Миккель Хансен стал самым результативным игроком матча.
ГЛАС.RU вчера в 21:59
Авто

Обновленный внедорожник Toyota Fortuner тестирует компания

Актуальная генерация внедорожного Fortuner выпускается пять лет.
ГЛАС.RU 02:13
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию

Бывший советник президента США по национальной безопасности, поляк Збигнев Бжезинский предлагал России "разделиться на три части", заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК вчера в 04:19
Музыка

Фадеев подтвердил возвращение группы «Серебро» на сцену

VSE42.RU 01:02
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Происшествия

В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек

В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
RT на русском 01:04
Политика

Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Lenta.ru 03:25
Музыка

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия вчера в 13:17
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Lenta.ru вчера в 11:32
Общество

Путин поздравил Ланового с 86-летием

РИА Новости 02:14
Политика

Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
РБК вчера в 06:16
Игры

Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3

Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.
The GEEK 14 января в 14:00
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Экономика

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Ведомости 03:11
Футбол

УЕФА изменил схему команды года ради Роналду

С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА.
ODDS.ru 01:57
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Алтапресс вчера в 01:26
Общество

Эпидемия пневмонии распространилась на Японию

В Японии зафиксирован первый случай заболевания пневмонией нового типа.
Свободная Пресса вчера в 22:01
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv 14 января в 14:46
Происшествия

Мужчина, пытавшийся похитить девочку в Новой Ладоге, сдался полиции

49-летний продавец Полюстровского рынка сам обратился в полицию и рассказал, зачем пытался похитить ребенка.
АиФ Санкт-Петербург 02:47
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное