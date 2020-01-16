с чего всё началось

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

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Футбол УЕФА изменил схему команды года ради Роналду С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА.

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