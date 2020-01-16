Энергетика
РИА НовостиБелоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
Представители фракции КПРФ в Госдуме решили воздержаться при голосовании за кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Общество
Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия
В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
Спорт
Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы
Датский гандболист Миккель Хансен стал самым результативным игроком матча.
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner тестирует компания
Актуальная генерация внедорожного Fortuner выпускается пять лет.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию
Бывший советник президента США по национальной безопасности, поляк Збигнев Бжезинский предлагал России "разделиться на три части", заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек
В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
Политика
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Политика
Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Общество
Путин поздравил Ланового с 86-летием
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3
Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Футбол
УЕФА изменил схему команды года ради Роналду
С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Общество
Эпидемия пневмонии распространилась на Японию
В Японии зафиксирован первый случай заболевания пневмонией нового типа.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Происшествия
Мужчина, пытавшийся похитить девочку в Новой Ладоге, сдался полиции
49-летний продавец Полюстровского рынка сам обратился в полицию и рассказал, зачем пытался похитить ребенка.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10
Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.