с чего всё началось

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Шоу-бизнес Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.

Политика Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.

Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Общество Умер контрразведчик Иван Устинов Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».

Политика Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Шоу-бизнес Сёмина пригрозила Цымбалюк-Романовской судом Виталина занята только своими чёрными делами, заявила Сёмина в интервью «Собеседнику». За эти слова мне надо подать на неё в суд.

Интернет Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.

Происшествия Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат в четверг, 16 января.

Общество Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.