Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
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Белоруссия планирует возобновить переговоры по вопросу поставок российского газа до конца января, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает
 БелТА.
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