Энергетика
РИА НовостиБелоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Политика
Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ
Сегодня появились надежды на проведение целого ряда реформ, заключил глава Счётной палаты.
Политика
Минх оговорился и предложил Мишустина на пост спикера Госдумы
Полпред президента в Госдуме Гарри Минх предложил Михаила Мишустина на пост Председателя Госдумы.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Политика
Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин
В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
Политика
Володин ждет от нового правительства более динамичного решения задач
Хочется верить, что новое правительство будет более активно решать задачи развития экономики и эффективнее реализовывать национальные проекты, добавил Володин.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Армия и оружие
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
Кино
Вышел трейлер «Безумного Майлза» с Дэниелом Рэдклиффом
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию
Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Сёмина пригрозила Цымбалюк-Романовской судом
Виталина занята только своими чёрными делами, заявила Сёмина в интервью «Собеседнику». За эти слова мне надо подать на неё в суд.
Интернет
Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium
Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая
Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Происшествия
Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат в четверг, 16 января.
Политика
На Украине снизили возраст призыва в армию
На Украине минимальный возраст призыва в ВСУ снижен до 18 лет.
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Общество
Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Политика
Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие.