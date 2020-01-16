Энергетика
РИА НовостиБелоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
Политика
Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы
"Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.
Политика
Мишустин высказался о пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Футбол
Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»
Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Происшествия
В Ленобласти первоклассник впал в кому, захлебнувшись в бассейне
Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
Экономика
Калининград докопался до канала
В комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) уже включена реконструкция берегоукрепительных оградительных дамб канала.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Политика
Мишустин назвал сумму, требуемую на реализацию предложений Путина
Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отмечает, что работа над Посланием главы государства была проведена с точки зрения расчетов.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Футбол
«Бавария» готова заплатить 25 млн евро за защитника «Шахтёра»
Заинтересованность в подписании трудового договора с 21-летним бразильским футболистом проявляет мюнхенская «Бавария».
Политика
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Политика
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Американский лидер Дональд Трамп намеревался провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации.
Политика
Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ, кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин включён в базу скандально-известного украинского сайта «Миротворец».
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Экономика
Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат
Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Гаджеты
Нервы дрогнули: натиск AMD EPYC вынудил Intel снизить цены на Xeon
Компания Intel решила пересмотреть ассортимент серверных процессоров Cascade Lake, а также снизить цены на старшие модели, и этот шаг вполне можно причислить к заслугам AMD.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Здоровье
В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией
Число жителей дагестанского города Кизляр, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось более чем вдвое, до 69 человек, сообщает в среду региональный Минздрав.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Экономика
Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO
Вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев ждет в этом году до 10–15 IPO компаний первого-второго эшелона – «если позитивные условия на рынке сохранятся».
Происшествия
Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве
В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.