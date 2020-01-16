Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
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Белоруссия планирует возобновить переговоры по вопросу поставок российского газа до конца января, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает
 БелТА.
РБК03:14

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Минск планирует до конца января возобновить газовые переговоры с Москвой

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Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

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В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

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Белоруссия намерена до конца января возобновить газовые переговоры с Россией

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Белоруссия планирует возобновить переговоры по российскому газу до конца января

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В Белоруссии назвали сроки переговоров по поставкам российского газа

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Минск сообщил о планах возобновить переговоры по газу с Россией

РБК03:14
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Беларусь возобновит переговоры по поставкам газа из РФ в январе

КП - Беларусь02:38
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
Политика

Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы

"Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.
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Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

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Калининград докопался до канала

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Коммерсантъ вчера в 17:23
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
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Политика

Мишустин назвал сумму, требуемую на реализацию предложений Путина

Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отмечает, что работа над Посланием главы государства была проведена с точки зрения расчетов.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
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Заинтересованность в подписании трудового договора с 21-летним бразильским футболистом проявляет мюнхенская «Бавария».
Евро-футбол.ру 04:03
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МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
RT на русском 03:38
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Политика

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Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
ТАСС вчера в 16:01
Политика

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Американский лидер Дональд Трамп намеревался провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации.
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Политика

Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»

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Национальная служба новостей 04:02
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости вчера в 16:11
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Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
РБК 02:35
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Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Гаджеты

Нервы дрогнули: натиск AMD EPYC вынудил Intel снизить цены на Xeon

Компания Intel решила пересмотреть ассортимент серверных процессоров Cascade Lake, а также снизить цены на старшие модели, и этот шаг вполне можно причислить к заслугам AMD.
3DNews 04:23
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
ТАСС вчера в 16:20
Общество

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Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
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Здоровье

В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией

Число жителей дагестанского города Кизляр, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось более чем вдвое, до 69 человек, сообщает в среду региональный Минздрав.
РИА Новости вчера в 03:40
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Экономика

Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO

Вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев ждет в этом году до 10–15 IPO компаний первого-второго эшелона – «если позитивные условия на рынке сохранятся».
Ведомости вчера в 16:53
Происшествия

Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве

В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:30
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