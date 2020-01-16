с чего всё началось

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Политика Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы "Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.

Политика Мишустин высказался о пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

Экономика Калининград докопался до канала В комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) уже включена реконструкция берегоукрепительных оградительных дамб канала.

Происшествия В ДТП под Саратовом погибли четыре человека Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).

Политика Мишустин назвал сумму, требуемую на реализацию предложений Путина Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отмечает, что работа над Посланием главы государства была проведена с точки зрения расчетов.

Политика МИД Китая прокомментировал отставку правительства России Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.

Политика Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Политика Мишустин попал в базу украинского «Миротворца» Руководитель Федеральной налоговой службы РФ, кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин включён в базу скандально-известного украинского сайта «Миротворец».

Экономика Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.

Политика Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Здоровье В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией Число жителей дагестанского города Кизляр, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось более чем вдвое, до 69 человек, сообщает в среду региональный Минздрав.