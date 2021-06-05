Россельхознадзор опроверг сообщения о зависимости России от импорта яиц для вакцин

Ранее РБК со ссылкой на Данкверта сообщило, что Россия полностью зависит от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе против коронавируса.