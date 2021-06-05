Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции ЕС
Как подчеркнул премьер, Белоруссия будет вынуждена "уходить от западных товаров" и готова "переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед".
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск подготовил комплекс ответных мер в ответ на санкции Евросоюза.
Комплекс ответных санкций со стороны Белоруссии в отношении Евросоюза готов, при этом Минск рассчитывает, что Запад не будет вводить новых мер в отношении республики.
Головченко сообщил, что Белоруссия готова переключиться в том числе на азиатские технологии.