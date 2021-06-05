ТАССБелоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции ЕСГоловченко заявил, что ущерб белорусской экономике от санкций со стороны западных стран может составить 2,9% ВВП.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоSmotrim.ruПрофильТК ЗвездаРидусSmotrim.ruSmotrim.ruПятый каналSmotrim.ruРБКРБКSmotrim.ruКомсомольская правдаПодробнее о событииБелоруссия оценила возможный ущерб от санкцийLenta.ru13:40Премьер Белоруссии оценил ущерб от санкций ЗападаРБК14:22В Белоруссии заявили о подготовке комплекса ответных мер на санкции ЕСВзгляд.ру12:51Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска ответить на западные санкцииКоммерсантъ14:27Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции ЕСТАСС12:34Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаровРИА Новости13:27Пакет ответных санкции в отношении ЕС готов – премьер-министр БелоруссииREGNUM13:03Головченко: «Комплекс мер в ответ на западные санкции уже готов»КП - Беларусь13:09Показать ещёОценить433Поделиться