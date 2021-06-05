Chery Tiggo 4 и CHERYEXEED TXL вновь получили прибавку к ценам в России

Отмечается, что все комплектации кроссовера Chery Tiggo 4 подорожали на 10 тыс. рублей за исключением версии Techno, которая выросла в стоимости чуть сильнее — на 15 тыс. рублей.