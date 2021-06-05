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Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции ЕС

Головченко заявил, что ущерб белорусской экономике от санкций со стороны западных стран может составить 2,9% ВВП.В источнике

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Белоруссия оценила возможный ущерб от санкций

Lenta.ru13:40

Премьер Белоруссии оценил ущерб от санкций Запада

РБК14:22

В Белоруссии заявили о подготовке комплекса ответных мер на санкции ЕС

Взгляд.ру12:51

Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска ответить на западные санкции

Коммерсантъ14:27

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции ЕС

ТАСС12:34

Премьер Белоруссии пригрозил отказаться от западных товаров

РИА Новости13:27

Пакет ответных санкции в отношении ЕС готов – премьер-министр Белоруссии

REGNUM13:03

Головченко: «Комплекс мер в ответ на западные санкции уже готов»

КП - Беларусь13:09
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Некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости12:15

Тренер сборной Болгарии рассказал, что подарил Черчесову и Киркорову перед матчем

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал итог товарищеского матча против России (0:1), а также рассказал о подарке, сделанном наставнику российской команды Станиславу Черчесову.
Спорт-Экспресс13:30