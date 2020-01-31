с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Происшествия На юге Лондона произошел теракт На юге Лондона в районе Стретем был совершен теракт. Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе в феврале В феврале в стране будет четырехдневная рабочая неделя, в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 числа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Политика Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».

Общество NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Общество В Великобритании полиции удалось найти владельца «Кольца всевластья» Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.

Гаджеты Европарламент хочет ввести универсальный разъем для зарядки смартфонов Более 580 депутатов Европарламента проголосовали за введение в странах Евросоюза универсального разъема для зарядки смартфонов, против выступили всего 40 парламентариев.

Происшествия СКР проверит больницу в Башкирии, где инвалид ползал по коридору Следователи начали проверку в Иглинской районной больнице Башкирии после появления в интернете видео, на котором пациент с ампутированными ногами ползет по коридору, еще один — лежит на полу на матрасе, передает «Интерфакс».