с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Общество В Германии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом В Германии выявлен пятый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление мидзрава немецкой земли Бавария.

Экономика Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.

Общество В Китае произошла вспышка птичьего гриппа "1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

Космос Грузовой корабль Cygnus покинул МКС Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.

Политика Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Общество Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Экономика Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.

Политика Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.

Здоровье Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 300 человек Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 304 человек, заявила пресс-служба Комитета по вопросам здравоохранения Китая 2 февраля на сайте комитета.