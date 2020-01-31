с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Общество С 1 февраля увеличатся социальные выплаты Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Политика МИД КНР призвал не допустить транспортной изоляции страны из-за вируса Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил о недопустимости транспортной блокады КНР другими странами из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Политика Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Музыка Илон Маск выпустил танцевальный сингл Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск.

Политика Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск 1 февраля постарается отдалить Белоруссию от России, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Общество Бориса Минца объявили в международный розыск Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца и объявить его в международный розыск.

Общество Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале Отмечается, что россиян ждёт сокращённая рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Следующие длинные выходные ожидаются с 7 по 9 марта.

Политика В России ответили на требования Польши выплатить репарации Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Экономика Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Финансы Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос 38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК).

Экономика США сняли санкции с китайской судоходной компании Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.

Авто Лифтбек Toyota Supra GRMN получит форсированный двигатель В нынешнем году в свет выйдет «заряженная» версия спорткара Toyota Supra под прогнозируемым обозначением Supra GRMN (Gazoo Racing tuned by Master of Nurburgring), уверяет японское издание Best Car Web.