Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
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«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
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