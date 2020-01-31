Энергетика
REGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.RT на русскомвчера в 05:35
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Общество
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Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
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Общество
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Общество
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» Джаррода Боуэна. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Политика
МИД КНР призвал не допустить транспортной изоляции страны из-за вируса
Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил о недопустимости транспортной блокады КНР другими странами из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.
Спорт
Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным
Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
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Политика
Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Музыка
Илон Маск выпустил танцевальный сингл
Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск.
Политика
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск 1 февраля постарается отдалить Белоруссию от России, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Общество
Бориса Минца объявили в международный розыск
Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца и объявить его в международный розыск.
Общество
Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале
Отмечается, что россиян ждёт сокращённая рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Следующие длинные выходные ожидаются с 7 по 9 марта.
Политика
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Общество
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Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Финансы
Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос
38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК).
Экономика
США сняли санкции с китайской судоходной компании
Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.
Авто
Лифтбек Toyota Supra GRMN получит форсированный двигатель
В нынешнем году в свет выйдет «заряженная» версия спорткара Toyota Supra под прогнозируемым обозначением Supra GRMN (Gazoo Racing tuned by Master of Nurburgring), уверяет японское издание Best Car Web.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.