Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать856
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русском31 января в 05:35

Подробнее о событии

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

RT на русском31 января в 05:35

В Белоруссии опубликовали документ с новыми тарифами на транзит нефти

ТАСС31 января в 22:18

Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории

РИА Новости31 января в 17:30

Белоруссия увеличит тариф на транзит нефти из РФ на 6,6% с 1 февраля

Известия31 января в 08:36

Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

РБК31 января в 07:36

Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит нефти

News.ruвчера в 01:56

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Московский Комсомолец31 января в 05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:02, Ашберн

Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%

КП - Беларусь31 января в 01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:02, Ашберн
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 31 января в 08:33
Происшествия

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

ТАСС вчера в 11:59
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Футбол

Команда-конструктор: что показал «Спартак» в матче с «Ростовом»

После перерыва 5-3-2 стала контратакующей, очень похожей на ту, что использовалась в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0). «Спартак» опускался в средний, а местами и в низкий блок, подлавливая соперника на переходах владения.
Спорт-Экспресс 03:45
Происшествия

СК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске

Задержан организатор вечеринки в кафе в Новосибирске, сообщается на сайте Следственного комитета РФ в воскресенье, 2 февраля.
Известия 02:25
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия

Чемпион России по боксу напал на сотрудника Росгвардии в Москве

Известия 03:42
Хоккей

Пастрняк вновь вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, обойдя Овечкина

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом в матче с «Миннесотой» (6:1). На его счету стало 38 шайб в 53 играх нынешнего сезона, что позволило хоккеисту вновь выйти в лидеры снайперской гонки.
ProstoProSport 00:14
Происшествия

Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 03:48
Общество

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Происшествия

В Петербурге горит здание «Лениздата»

Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщает городское управление МЧС.
Вести.Ru 02:35
Политика

США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Профиль вчера в 08:22
Политика

Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США

Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана.
RT на русском 03:55
Авто

Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России

Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Faktom 03:12
Кино

Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии сценаристов США

Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили награду Гильдии сценаристов США в номинации "лучший оригинальный сценарий" за фильм "Паразиты".
Интерфакс 03:38
Армия и оружие

Колонна турецкой военной бронетехники пересекла границу с Сирией

Через границу с Сирией перешла турецкая военная колонна, сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».
Взгляд.ру 03:55
Общество

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru 01:20
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Происшествия

Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца

Газета.Ru вчера в 01:57
Армия и оружие

Протурецкие боевики начали наступление в районе Алеппо

Основным направлением наступления боевиков стала обширная территория в районе города Аль-Баб, который контролируется Турцией и протурецкими формированиями с 2017 года, сообщает Reuters.
HotGeo вчера в 07:22
Игры

VR-версию Cyberpunk 2077 не стоит ждать в ближайшее время

Не исключено, что аналогичное самое проделают и с Cyberpunk 2077.
Игромания.ру 03:22
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Газета.Ru вчера в 23:38
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
Общество

Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК

В СМИ опубликованы переговоры рабочих, которые выполняли работы по демонтажу спортивно-культурного комплекса "Петербургский".
Московский Комсомолец вчера в 03:38
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru вчера в 19:32
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru вчера в 08:00
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк может стать игроком «Ювентуса»

Газета.Ru 01:50
Экономика

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Ведомости 31 января в 05:13
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Теннис

Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком.
Чемпионат 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное