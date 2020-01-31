с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Футбол Команда-конструктор: что показал «Спартак» в матче с «Ростовом» После перерыва 5-3-2 стала контратакующей, очень похожей на ту, что использовалась в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0). «Спартак» опускался в средний, а местами и в низкий блок, подлавливая соперника на переходах владения.

Хоккей Пастрняк вновь вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, обойдя Овечкина Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом в матче с «Миннесотой» (6:1). На его счету стало 38 шайб в 53 играх нынешнего сезона, что позволило хоккеисту вновь выйти в лидеры снайперской гонки.

Происшествия Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Происшествия В Петербурге горит здание «Лениздата» Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщает городское управление МЧС.

Политика Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана.

Кино Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии сценаристов США Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили награду Гильдии сценаристов США в номинации "лучший оригинальный сценарий" за фильм "Паразиты".

Армия и оружие Протурецкие боевики начали наступление в районе Алеппо Основным направлением наступления боевиков стала обширная территория в районе города Аль-Баб, который контролируется Турцией и протурецкими формированиями с 2017 года, сообщает Reuters.

Общество Москвичам пообещали морозы на следующей неделе Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.