с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Общество Суд заочно арестовал двух сыновей бизнесмена Бориса Минца Басманный суд Москвы заочно арестовал двух сыновей бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца – Дмитрия и Александра, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Политика Валерию Сюткину запретили въезд на Украину Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.

Общество Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.

Политика Мишустин и Пашинян сделали селфи на встрече в Алма-Ате Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали селфи на телефон главы армянского правительства во время первой двусторонней встречи на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате.

Политика Стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере 618 713 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Спорт Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".