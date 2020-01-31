Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать857
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русском31 января в 05:35

Подробнее о событии

Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит нефти

News.ruвчера в 01:56

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Московский Комсомолец31 января в 05:44

Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории

РИА Новости31 января в 17:30

Белоруссия увеличит тариф на транзит нефти из РФ на 6,6% с 1 февраля

Известия31 января в 08:36

Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

РБК31 января в 07:36

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

RT на русском31 января в 05:35

В Белоруссии опубликовали документ с новыми тарифами на транзит нефти

ТАСС31 января в 22:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:26, Ашберн

Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%

КП - Беларусь31 января в 01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
ТАСС 04:56
Общество

Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Известия 04:12
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика

2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор

Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Газета.Ru 04:32
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Общество

Путин поздравил с юбилеем академика Велихова

ТВ Центр 04:53
Здоровье

Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице

Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
Lenta.ru 03:53
Политика

Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США

Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана.
RT на русском 03:55
Общество

Россиянин попытался продать ребенка за пять тысяч рублей

Lenta.ru 05:07
Происшествия

В Петербурге загорелся «Лениздат»

В Петербурге горит издательство «Лениздат». Пожар произошел в пятиэтажном здании на площади 200 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:23
Политика

Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 10:38
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 31 января в 08:33
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Шоу-бизнес

35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец ждет первенца

В ролике заметен уже большой живот 35-летней Марины, которая ждет первенца.
Passion.ru 03:24
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Энергетика

Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
РБК 31 января в 14:15
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться в зимнее время

В Роспотребнадзор рассказали, как правильно питаться в зимнее время. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РЕН ТВ 05:14
Авто

В России Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Автоновости дня 31 января в 03:13
Авто

Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander

Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.
CarsWeek.ru вчера в 23:19
Общество

Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах

В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что гражданам Китая на территории региона предложат помощь в выезде на родину, если они того пожелают.
ТАСС 04:34
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты

Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Актуальные Новости вчера в 05:19
Политика

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 31 января в 14:16
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Футбол

«Ювентус» хочет приобрести ван Дейка

Soccer.ru 02:53
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

В одном из последних интервью бывшая спортсменка, которая не любит посвящать посторонних в свою личную жизнь, неожиданно разоткровенничалась и рассказала о старшем сыне от Шубского 14-летнем Святославе.
Uznayvse.ru вчера в 08:31
Хоккей

В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:31
Общество

Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

Эпидемию птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали в китайской провинции Хунань, сообщило в воскресенье, 2 февраля, министерство сельского хозяйства страны.
Известия вчера в 19:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное