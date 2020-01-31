с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Происшествия В центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся На входе в один из дворов в центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся с места совершения преступления, сообщает Страна.ua со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Общество «Роскосмос» объяснил отказ ехать на Singapore Airshow Одной из причин отказа от участия в выставке называлось отсутствие гарантий безопасности от заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV со стороны организаторов мероприятия.

Космос Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.

Авто Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД Прежний госномер на подержанных автомобилях теперь сохраняется только если автомобиль зарегистрирован в том же регионе, где продается.

Происшествия В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.