с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Политика Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления руководства Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать.

Футбол Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.

Авто Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.

Транспорт Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.

Политика Трамп снял запрет на использование противопехотных мин Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

Политика Эксперты выяснили отношение россиян к поправкам в Конституцию Россияне высказались о предложенных Путиным изменениях в Конституции РФ. Респондентов спросили, как они относятся к той или иной поправке.

Экономика Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.

Политика Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.

Происшествия В центре Киева застрелили мужчину Неизвестный в центре Киева застрелил мужчину, проводится специальная операция по задержанию злоумышленника, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.

Гаджеты Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5 Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.