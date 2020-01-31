Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать834
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русскомвчера в 05:35

Подробнее о событии

Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит нефти

News.ru01:56

В Белоруссии опубликовали документ с новыми тарифами на транзит нефти

ТАССвчера в 22:18

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

RT на русскомвчера в 05:35

Белоруссия увеличит тариф на транзит нефти из РФ на 6,6% с 1 февраля

Известиявчера в 08:36

Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

РБКвчера в 07:36

Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории

РИА Новостивчера в 17:30

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Московский Комсомолецвчера в 05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:10, Ашберн

Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%

КП - Беларусьвчера в 01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 04:16
Политика

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 09:45
Футбол

«Зенит» обыгрывает «Дюделанж» после первого тайма

АБН 08:33
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Общество

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:08
Происшествия

По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 14:04
Общество

Депутат рады извинился за призыв продать собаку ради оплаты коммуналки

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь извинился за предложение пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Известия 12:00
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Общество

Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи

Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
РИА Новости вчера в 10:07
Наука

Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая

По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.
Слово и Дело 30 января в 08:08
Политика

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 16:33
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Происшествия

Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите

В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Чита.Ру вчера в 21:55
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском «дерби»

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч с яркой вывеской: «Реал» - «Атлетико».
ГЛАС.RU 12:16
Шоу-бизнес

«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
РИА Новости 17:02
Происшествия

В Тольятти мальчик смог спастись от стаи бездомных собак

НТВ вчера в 07:15
Спорт

Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА

Аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приостановлена до 1 марта.
Росбалт вчера в 04:50
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU 30 января в 02:51
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Политика

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества

Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.
Красная весна вчера в 03:09
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Известия 07:00
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra вчера в 11:58
Футбол

Смолов дебютировал за «Сельту», выйдя на замену на 78 минуте

РИА Новости 16:52
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Единоборства

Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером

Имена бизнесменов не разглашаются. Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда победа досталась россиянину.
Газета.Ru 14:37
Экономика

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Медведчук указал на то, что стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций, что может привести к масштабному финансовому краху экономики Украины.
Известия 15:34
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное