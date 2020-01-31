с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Политика Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

Футбол Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.

Наука Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.

Политика В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Спорт Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА Аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приостановлена до 1 марта.

Общество Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.

Шоу-бизнес Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.

Политика Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.