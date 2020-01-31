с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Гаджеты Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.

Общество Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Политика Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».

Общество Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Общество В Великобритании полиции удалось найти владельца «Кольца всевластья» Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.

Политика Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.

Общество Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.

Политика Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем Украина превратится в пять государств.

Наука Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.

Авто Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.