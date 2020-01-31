с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Общество В Москве впервые прошли ночные регистрации брака Первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - первом московском Дворце бракосочетания, самом популярном в городе.

Происшествия Обрушившееся здание кафе в Новосибирске принадлежало РАН В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что здание, в котором обрушилась крыша в кафе, находилось во владении отделения Российской академии наук, говорится на сайте госоргана.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Политика Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%» Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Общество Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Экономика Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.

Общество В Италии продают дома по 1 евро Власти итальянского Таранто в области Апулия объявили распродажу домов по 1 евро в надежде привлечь инвесторов в город.

Общество Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.

Шоу-бизнес Гузель Уразова не может определиться с национальностью Накануне в эфире башкирского телеканала БСТ заслуженная и народная артистка Татарстана и заслуженная артистка Башкортостана Гузель Уразова заявила, что она по национальности башкирка.