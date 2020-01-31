Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
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«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
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Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит нефти

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РИА Новости31 января в 17:30
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:01, Ашберн

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
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