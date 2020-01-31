Энергетика
REGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить952
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском31 января в 05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Футбол
Владелец «Фиорентины» заподозрил судей в заговоре против его команды
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал работу судей после матча 22-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:3).
Шоу-бизнес
«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
Единоборства
Отец Хабиба о реванше с Конором: «Имеет смысл для заработка денег»
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный матч-реванш против бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Политика
Российские евреи высказались об упоминании религии в Конституции
В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, как российские евреи отреагировали на поправку в Конституцию касательно упоминания Бога.
Общество
Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»
Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Армия и оружие
Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией
Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса
В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Космос
Рогозин отказался поддерживать ученых по проекту «Спектр-РГ»
Дмитрий Рогозин не намерен поддерживать ученых, работающих по программе космической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма".
Общество
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Авто
Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Эксперты «Российской газеты» назвали пять типичных ошибок, совершаемых автомобилистами при смене и доливе моторного масла.
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах
С сегодняшнего дня WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем.
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Футбол
Зинченко рассказал об интересе «Зенита»
Общество
Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.
Кино
В «Ведьмаке» от Netflix меняется главный герой
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию.
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью
Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Политика
Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.