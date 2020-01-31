Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать859
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русском31 января в 05:35

Подробнее о событии

Белоруссия увеличит тариф на транзит нефти из РФ на 6,6% с 1 февраля

Известия31 января в 08:36

В Белоруссии опубликовали документ с новыми тарифами на транзит нефти

ТАСС31 января в 22:18

Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории

РИА Новости31 января в 17:30

Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит нефти

News.ruвчера в 01:56

Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

РБК31 января в 07:36

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

RT на русском31 января в 05:35

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Московский Комсомолец31 января в 05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:01, Ашберн

Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%

КП - Беларусь31 января в 01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Политика

Песков фразой «как рыба в воде» описал высокий темп работы Путина

РБК 09:24
Футбол

Владелец «Фиорентины» заподозрил судей в заговоре против его команды

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал работу судей после матча 22-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:3).
Metaratings 09:20
Шоу-бизнес

«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
РИА Новости вчера в 17:02
Единоборства

Отец Хабиба о реванше с Конором: «Имеет смысл для заработка денег»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный матч-реванш против бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Sports.ru 01:52
Политика

Российские евреи высказались об упоминании религии в Конституции

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, как российские евреи отреагировали на поправку в Конституцию касательно упоминания Бога.
Piter.tv 08:40
Общество

Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»

Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Народные новости вчера в 13:36
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Армия и оружие

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн.
Известия 05:37
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Космос

Рогозин отказался поддерживать ученых по проекту «Спектр-РГ»

Дмитрий Рогозин не намерен поддерживать ученых, работающих по программе космической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма".
Газета.Ru 09:02
Общество

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Российская газета 07:29
Авто

Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Эксперты «Российской газеты» назвали пять типичных ошибок, совершаемых автомобилистами при смене и доливе моторного масла.
Автоновости дня 08:07
Гаджеты

WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах

С сегодняшнего дня WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем.
ToDay News Ufa 06:39
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 30 января в 09:56
Футбол

Зинченко рассказал об интересе «Зенита»

Евро-футбол.ру 07:16
Общество

Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.
Интерфакс 08:05
Кино

В «Ведьмаке» от Netflix меняется главный герой

Ревизор.ру 30 января в 12:31
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию.
ТАСС вчера в 01:47
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Шоу-бизнес

35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Woman.ru 04:19
Энергетика

Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
РБК 31 января в 14:15
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Политика

Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии

В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
РИА Новости 09:17
Политика

Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
RT на русском 08:49
Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Вести.Ru 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное