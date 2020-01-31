с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Игры В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.

Общество Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии Восемь случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировано в Германии. Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии.

Культура Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.

Технологии Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Общество В Китае произошла вспышка птичьего гриппа "1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

Политика Лукашенко и Помпео провели встречу в Минске Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Армия и оружие Die Welt: военная мощь России значительно возросла Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

Политика Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Происшествия В Забайкалье рассказали о больном коронавирусом китайце Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать.

Авто Tesla выпустит новый Model Y раньше, чем ожидалось Американская автокомпания Tesla снова переносит сроки выхода нового электрокроссовера Tesla Model Y. Об этом сообщает издание PCMag со ссылкой на отчет автокомпании.