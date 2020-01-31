с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Армия и оружие Die Welt отметила возросшую военную мощь России Военная мощь России значительно увеличилась за последние 12 лет, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при Министерстве обороны Швеции.

Политика Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.

Политика В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, новое уголовное дело возбуждено Специальной следственной службой (ССС) Армении по факту присвоения высокопоставленным представителем минобороны республики ценного подарка и по факту воспрепятствования должностным лицом того же министерства деятельности адвоката, представляющего интересы ORSIS в стране.

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500 Криворучко пояснил, что о основная задача С-500 − борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3,5 тысячи километров) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях – и на среднем участке.

Транспорт Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.

Авто В ГИБДД объяснили новый механизм регистрации автомобилей В ГИБДД объяснили новые правила регистрация купленных автомобилей, которые вступили в силу с 1 января 2020 года.