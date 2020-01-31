Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать867
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русском31 января в 05:35

Подробнее о событии

Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит нефти

News.ruвчера в 01:56

В Белоруссии опубликовали документ с новыми тарифами на транзит нефти

ТАСС31 января в 22:18

Белоруссия увеличит тариф на транзит нефти из РФ на 6,6% с 1 февраля

Известия31 января в 08:36

Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории

РИА Новости31 января в 17:30

Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

РБК31 января в 07:36

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

RT на русском31 января в 05:35

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Московский Комсомолец31 января в 05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:13, Ашберн

Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%

КП - Беларусь31 января в 01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:13, Ашберн
Политика

США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни

США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в министерстве внутренней безопасности.
РИА Новости 14:28
Общество

AP: в День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

Сурок по кличке Фил из Пенсельвании, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое раннюю весну в 2020 году, передает Associated Press.
Газета.Ru 10:27
Происшествия

В Бельгии неизвестный напал с ножом на прохожих

В бельгийском Генте неизвестный напал с ножом на прохожих. Эта атака произошла спустя час после аналогичного нападения в Лондоне.
ТК Звезда 13:48
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Происшествия

В центре Киева неизвестный застрелил мужчину

Происшествие произошло на улице Саксаганского. Так, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.
Газета.Ru 15:23
Здоровье

В России выявили первых двух человек, зараженных коронавирусом

«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — рассказала Голикова.
REGNUM 31 января в 07:53
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Политика

В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле

Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Газета.Ru 07:35
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

News.ru 07:20
Космос

Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.
Красная весна вчера в 11:19
Политика

Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей

Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 08:49
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Армия и оружие

113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка

Потери спецназа и разведки Согласно информации из доклада командующего оккупационными силами о потерях ВСУ в зоне «ООС» за январь, только потери разведывательных подразделений составили пятнадцать боевиков, из них трое погибшими и двенадцать ранеными.
Rusvesna.su вчера в 08:32
Общество

Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии

Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
CyberSport.ru вчера в 11:43
Экономика

23 триллиона долларов: национальный долг США уже превышает размеры американской экономики (The National Interest, США) (The National Interest)

Национальный долг в размере 23 триллионов долларов уже превысил размеры американской экономики.
ИноСМИ 16:01
Авто

Назвали цены на самый бюджетный Kia Seltos для России

Новые автомобили 07:32
Политика

Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:56
Транспорт

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Вести.Ru 14:09
Космос

В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет

Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за последние семь лет.
Discover24 05:32
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 06:58
Хоккей

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Газета.Ru 15:09
Общество

У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак

Врачи диагностировали у гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой рак груди. Об этом она рассказала в эфире своей передачи.
РБК 12:57
Политика

Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
REGNUM 13:55
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия 15:36
Общество

Вслед за аномальным теплом в Ленобласть придут дожди

На северо-запад снова пришло аномальное тепло.
47 новостей 07:38
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Происшествия

Трое погибли в ДТП в Ульяновской области

Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.
Известия 09:19
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 30 января в 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное