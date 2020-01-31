с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Экономика Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кино В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты» Работа проходит над сценами с участием главных героев – Ивана и Валюхи Будько. В Белоруссии возобновили съемки продолжения сериала «Сваты».

Футбол «Зенит-2» показал фото счастливого Кокорина Twitter Футбольный клуб "Зенит-2" опубликовал в своем Twitter фотографию, которую команда сделала на сборе в Турции.

Гаджеты Флагманский Honor V20 подешевел почти вдвое Как сообщает ToDay News Ufa, Honor опять понижает цены на свой смартфон Honor V20.

Общество В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

Финансы Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты Центральный банк России установил следующий курс валют на 3 февраля: доллар США составляет 63,13 рубля, евро 69,59 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 3 февраля доллар выгодно приобрести в Алмазэргиэнбанке за 63,50 рубля, продать валюту выгодно в банке Приморье, в Россельхозбанке и в Оперкассе на Фокина за 63,90 рубля за один доллар.

Авто АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.

Шоу-бизнес Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.