с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). «МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Энергетика США предрекли «газовый армагеддон» Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.

Происшествия Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.

Шоу-бизнес Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.

Политика Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС Как уточняется, Джонсон в своём выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне 2 февраля, в результате которого ранения получили три человека.

Общество Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Происшествия Замдиректора школы в Иванове задержали по подозрению в педофилии Следователи возбудили два уголовных дела в отношении руководящего сотрудника одной из школ Иванова, подозреваемого в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.

Политика Россияне поддержали поправки в Конституцию Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Финансы Рублю предсказали непрерывное падение В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.

Политика В Чувашии назначен новый министр финансов Кресло главы ведомства освободилось после отставки Светланы Енилиной Врио главы Чувашии Олег Николаев назначил нового министра финансов.