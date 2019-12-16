с чего всё началось

Минск испрашивает данный займ у Пекина на погашение государственного долга и обслуживание золотовалютных резервов. Первые выборы президента Белоруссии состоялись 10 июля 1994 года. Во втором туре с результатом около 80 % победил Александр Лукашенко и с тех пор он является президентом Белоруссии.

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Политика Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.

Общество Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.

Политика Китай освободил ряд товаров США от дополнительных пошлин «С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении некоторых американских товаров»,— говорится в заявлении Министерства финансов КНР.

Происшествия Задержанный во Внуково метадон принадлежал ООН Представители ООН заявили, что груз метадона, задержанный в московском аэропорту Внуково, принадлежал им. Отмечается, что он связан с программой ПРООН по профилактике ВИЧ, однако была допущена ошибка с маркировкой.

Общество СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Футбол Игроки ФК «Ростов» записали видео для Валерия Карпина Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения # ФКРостов # Карпин pic.twitter.com / 2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@ rostovfc) 19 декабря 2019 г. Напомним, что 19 декабря исполнилось ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был официально назначен главным тренером ФК "Ростов".

Происшествия В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.

Армия и оружие Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация» Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Единоборства Алистар Оверим показал швы на губе после пластической операции Тяжеловес UFC Алистар Оверим, получивший рваную рану губы в поединке против Жаирзиньо Розенстрайка на турнире в Вашингтоне, продемонстрировал швы после операции в видео, опубликованном ESPN.

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».

Общество Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.

Футбол Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.