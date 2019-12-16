Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaБелоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Минск испрашивает данный займ у Пекина на погашение государственного долга и обслуживание золотовалютных резервов. Первые выборы президента Белоруссии состоялись 10 июля 1994 года. Во втором туре с результатом около 80 % победил Александр Лукашенко и с тех пор он является президентом Белоруссии.
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с чего всё началось
«16 декабря 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней», — сказано в сообщении на сайте
 Минфина Белоруссии.
Телеканал 360°16 декабря в 02:46

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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Взгляд.ру17 декабря в 00:26

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК16 декабря в 02:31

Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Коммерсантъ16 декабря в 03:35

Минск получил кредит у Китая на 3,5 млрд юаней

Российская газета16 декабря в 03:04

Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

Телеканал 360°16 декабря в 02:46

Лукашенко разменял российские деньги на китайские

Национальная служба новостей16 декабря в 11:50

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита на сумму около $500 млн

ТАСС16 декабря в 01:47
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

КП - Беларусь16 декабря в 07:46
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
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В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Армия и оружие

Позиции ВСУ в Донбассе посетил замминистра обороны Канады

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ИА Новороссия 02:49
Экономика

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Ведомости 02:00
Происшествия

На Народной улице сбили 5-летнюю девочку, водитель скрылся

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Петербургский дневник 01:04
Политика

На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Российская газета 02:48
Общество

Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.
iReactor вчера в 23:32
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

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Lenta.ru вчера в 14:22
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Коммерсантъ 02:39
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон принадлежал ООН

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iReactor 17 декабря в 23:00
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

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СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
Футбол

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Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Хоккей

Клубы НХЛ не заинтересованы в услугах Ковальчука

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Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

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Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
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Единоборства

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Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

В Москве был побит рекорд 133-летней давности для 18 декабря, когда было зафиксировано +5,3 °С.
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Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru 17 декабря в 23:31
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
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