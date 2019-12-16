Экономика

РБКРБКБелоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
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с чего всё началось
В сообщении министерства финансов Белоруссии подчеркивается
, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.
Известиявчера в 16:02

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Взгляд.рувчера в 00:26

Лукашенко разменял российские деньги на китайские

Национальная служба новостей16 декабря в 11:50

Минск получил кредит у Китая на 3,5 млрд юаней

Российская газета16 декабря в 03:04

Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

Телеканал 360°16 декабря в 02:46

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК16 декабря в 02:31

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита на сумму около $500 млн

ТАСС16 декабря в 01:47
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 02:07, Ашберн

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

КП - Беларусь16 декабря в 07:46
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
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Lenta.ru вчера в 14:10
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