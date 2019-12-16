Экономика

РБКРБКБелоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
Читать в источнике
Комментировать144
с чего всё началось
В сообщении министерства финансов Белоруссии подчеркивается
, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.
Известия16:02

Подробнее о событии

Минск поднебесный: как Лукашенко нашел нового союзника

Известия16:02

Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Взгляд.ру00:26

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита на сумму около $500 млн

ТАССвчера в 01:47

Минск получил кредит у Китая на 3,5 млрд юаней

Российская газетавчера в 03:04

Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

Телеканал 360°вчера в 02:46

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБКвчера в 02:31

Лукашенко разменял российские деньги на китайские

Национальная служба новостейвчера в 11:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:37, Ашберн

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

КП - Беларусьвчера в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:37, Ашберн
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва 11:09
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Интерфакс 20:44
Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

РИА Новости 19:50
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
Музыка

Клип «Last Christmas» осовременили к Новому году

Экспресс газета 11:40
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

РИА Новости 17:01
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери

42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
ТВ Центр вчера в 01:54
Происшествия

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 20:27
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Политика

С 1 января 2020 года правительство Приморья возглавит Вера Щербина

Председателем правительства Приморского края с 1 января станет Вера Щербина.
PrimaMedia.ru 20:51
Общество

Спецназ ВВС США приостановил тренировки после гибели двух бойцов

Росбалт 17:41
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду подписал указ "Об изменении рабочего времени", предполагающий в 2019 году перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:58
Технологии

Названы самые популярные приложения за последние 10 лет

ToDay News Ufa 07:16
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:02
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Коммерсантъ 02:45
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Gazeta.SPb 16:19
Политика

Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
Российская газета 19:11
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Происшествия

Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»

Пожар, произошедший на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», не причинил кораблю «критических» повреждений, заявил «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РБК вчера в 05:39
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК 15 декабря в 23:00
Гаджеты

Segway-Ninebot занялась электромопедами

TelecomDaily 07:37
Технологии

В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах

Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Astera 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное