с чего всё началось

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Армия и оружие Минобороны до конца года заключит контракт на поставку Ил-76МД-90А "Цена серийного самолета Ил-76МД-90А в период 2021–2027 годов будет определена в конце 2019 года в установленном порядке при заключении нового долгосрочного государственного контракта на поставку самолетов данного типа для нужд Минобороны России", - сказал Криворучко в интервью журналу "Оборона России".

Политика Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России.

Общество «Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.

Культура Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате Uznayvse.ru напоминает, что музыкальный фильм «Тот самый концерт» был снят в ходе подготовки концерта Аллы Пугачёвой в честь её 70-летия.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Экономика Evraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова столкнулась с проблемами при поставках угля в Европу через Украину, сообщает РБК со ссылкой на письмо директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило.

Происшествия В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими «В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Общество Подозреваемый в убийстве Шеремета отказался давать показания Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко отказался давать показания по делу.

Политика Власти США заберут доходы от книги Сноудена Власти США имеют право забрать доходы от книги «Личное дело» бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

Политика «Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.

Общество Что изменится в жизни россиян в 2020 году В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.