Экономика
РБКБелоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
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с чего всё началось
В сообщении министерства финансов Белоруссии подчеркивается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.Известия16:02
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Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией
КП - Беларусьвчера в 07:46
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Съемки второго сезона сериала «Тест на беременность» затянулись на два года и восемь месяцев.
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В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты
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