Экономика

РБКРБКБелоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
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с чего всё началось
В сообщении министерства финансов Белоруссии подчеркивается
, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:04, Ашберн

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