с чего всё началось

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

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