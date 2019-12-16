Экономика
РБКБелоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
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с чего всё началось
«16 декабря 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней», — сказано в сообщении на сайте Минфина Белоруссии.Телеканал 360°вчера в 02:46
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Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией
КП - Беларусьвчера в 07:46
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:34, Ашберн
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