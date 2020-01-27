Экономика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия подсчитала потери из-за России

Поступление в бюджет Белоруссии экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта сырья, связанного с загрязнением нефти.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
«Одна из причин такого падения — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)». — цитирует Сенько агентство «БелТА
».
Известия05:06

Подробнее о событии

Белоруссия оценила потери бюджета из-за России

Рамблер08:12

В Белоруссии подсчитали потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Московский Комсомолец07:23

Белоруссия недосчиталась трети нефтепошлин, кивая на Россию

REGNUM04:44

Белоруссия обвинила Россию в потере трети экспортных пошлин на нефть

Ruposters.ru05:56

Белоруссия подсчитала потери из-за России

Lenta.ru05:20

Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Известия05:06

В Белоруссии оценили потери экспортных пошлин на нефтепродукты

МонаВиста06:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

BFM.ru 06:45
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Astera 10:24
Гаджеты

Apple решила запатентовать стеклянный iMac

Forbes 10:15
Экономика

Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Ведомости вчера в 16:36
Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

Как сообщало Минобороны РФ, «Белые каски» действуют под эгидой «Джабгат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация).
Rambler News Service 12:35
Общество

Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности

«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 миллиона человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей, порядка 70−80 процентов», — цитирует ее ТАСС.
БИЗНЕС Online 10:41
Теннис

Australian open: Медведев и Рублев едут домой

Комсомольская правда 11:20
Происшествия

В Костроме полиция задержала готовивших стрельбу в школе подростков

В Костроме сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ задержали несколько подростков, которые готовили расстрел одноклассников в своей школе.
РБК 12:06
Игры

Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом

Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Игромания.ру 11:37
Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
Кино

Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»

До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
Вокруг ТВ 10:48
Происшествия

Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Живая Кубань вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
Политика

Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
Известия 10:23
Здоровье

В Винницкой области закрываются школы из-за эпидемии гриппа

В Винницкой области Украины 13 школ закрылись на карантин из-за увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ.
ИА Новороссия 06:28
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия 15:50
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Вести.Ru 11:25
Шоу-бизнес

Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Что происходит 04:11
Авто

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБК 16:00
Политика

Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Газета.Ru 04:56
Экономика

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Интерфакс 02:25
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса

Если обращение к врачам последовало уже в России, нужно предоставить медикам сведения о времени и конкретном месте пребывания в Китае, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Вечерняя Москва 25 января в 20:10
Футбол

«Ростов» расторг контракт с защитником Маляровым

Обе стороны достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию. Маляров защищал цвета донского клуба с лета 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru 12:40
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Общество

МВД подсчитало ущерб от экономических преступлений в 2019 году

В России в 2019 году было выявлено более 104 тыс. экономических преступлений, ущерб от них составил 447,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
РБК 16:45
Футбол

Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин отказался лететь на второй сбор "Сочи". Об этом сообщает "Спорт день за днем".
МК-Спорт 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное