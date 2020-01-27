с чего всё началось

Поступление в бюджет Белоруссии экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта сырья, связанного с загрязнением нефти.

Политика Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.

Общество Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности «По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 миллиона человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей, порядка 70−80 процентов», — цитирует ее ТАСС.

Политика Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.

Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Политика Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.

Авто Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

Политика Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Экономика Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7% Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса Если обращение к врачам последовало уже в России, нужно предоставить медикам сведения о времени и конкретном месте пребывания в Китае, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Футбол «Ростов» расторг контракт с защитником Маляровым Обе стороны достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию. Маляров защищал цвета донского клуба с лета 2019 года.

Общество МВД подсчитало ущерб от экономических преступлений в 2019 году В России в 2019 году было выявлено более 104 тыс. экономических преступлений, ущерб от них составил 447,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.