Энергетика
Piter.tvВ Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой так прокомментировал переговоры по нефти и газу, которые произошли накануне между РФ и республикой.
Читать в источнике
Оценить609
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС09 февраля в 07:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти
Известия09 февраля в 07:57
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
RT на русском09 февраля в 07:21
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Показать все источники
Россия настояла: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым коммерческим ценам
КП - Беларусь10 февраля в 07:43
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Политика
Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
Наука
Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Политика
«Левада-центр»: доверие к Путину снизилось до 35%
Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину с сентября 2019 года снизился на 4 процентных пункта (п. п.) -- до 35%, говорится в исследовании «Левада-центра».
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения ситуации в Идлибе.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни
В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни.
Происшествия
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме
В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Экономика
Руководителей госкомпаний предложили оценивать по-новому
Гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в России необходимо изменить методику расчета производительности руководителей компаний.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Политика
Сипягин снова в списке губернаторов, которым пророчат отставку
Всего в «красной зоне» рейтинга устойчивости расположились 13 глав регионов. Владимир Сипягин получил 7 баллов по шкале устойчивости.
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Футбол
Краневиттер получил травму в дебютном матче за «Монтеррей»
Экс-полузащитник "Зенита" и "Атлетико" Матиас Краневиттер получил травму лодыжки в дебютной игре за "Монтеррей".26-летний аргентинец получил повреждение на 33-й минуте первого четвертьфинального матча Кубка Мексики против "Сантос Лагуны" и был заменён.
Футбол
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Экономика
Регионы недостаточно пользуются налоговыми льготами
Регионы недостаточно пользуются правом предоставлять налоговые льготы, говорится в отчете Счетной палаты об администрировании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016–2018 гг. За это время ни один регион не предоставил дополнительные социальные и имущественные вычеты, выявила Счетная палата.
Здоровье
Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать ему полноценной заменой.
Экономика
Оценены убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Министерство транспорта РФ оценивает в 1,6 млрд рублей убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в КНР.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1113
Число зараженных вирусом COVID-19 в Китае превысило 44,6 тыс. человек, 1113 умерли, выздоровели 4740.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.