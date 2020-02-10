с чего всё началось

По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне. Причем страна будет закупать российскую нефть по мировым ценам.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.

Общество Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста Законопроектом, внесенном в Госдуму депутатами от КПРФ и «Справедливой России», предлагалось установить до 1 января 2030 года мораторий на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости.

Политика Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами Как отметил глава комитета Павел Крашенинников, в ведение Совфеда входят «не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности, поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе, за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента».

Единоборства Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 10 февраля занял первое место в топ-10 бойцов ММА в мире Информационный портал Sherdog, посвященный смешанным боевым искусствам (ММА), присвоил российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову первое место в мировом рейтинге, сообщил телеканал «360» .

Общество Ректор РУДН покинет свой пост в марте Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов покинет свой пост в марте в связи с истечением срока полномочий, передает ТАСС.