Энергетика
РосбалтБелоруссия начинает покупать российскую нефть по-новому
В Минске заявили, что отныне нефть из РФ будет поступать в страну по ценам мирового рынка. До 2020 года Беларусь покупала у соседей нефть со скидкой в 20%. Как сегодня пояснил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой, это условия новой белорусско-российской договоренности.
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 07:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
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