с чего всё началось

В Минске заявили, что отныне нефть из РФ будет поступать в страну по ценам мирового рынка. До 2020 года Беларусь покупала у соседей нефть со скидкой в 20%. Как сегодня пояснил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой, это условия новой белорусско-российской договоренности.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.

Политика Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.

Общество Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.

Общество Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра "По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.

Общество Умер советский разведчик Александр Голубев В субботу, 8 февраля, на 84-м году жизни скончался отечественный разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.