Энергетика
Капитал страныБелоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти
По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне. Причем страна будет закупать российскую нефть по мировым ценам.
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС09 февраля в 07:09
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В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
RT на русском09 февраля в 07:21
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусьвчера в 13:24
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
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