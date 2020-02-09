с чего всё началось

По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне. Причем страна будет закупать российскую нефть по мировым ценам.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Футбол Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.

Общество ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Политика Зеленский уволил представителя Украины в минской группе Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.

Кино Зрителям не покажут отснятые серии седьмого сезона «Сватов» Поклонники сериала помнят, что пару лет назад работу над новыми эпизодами уже начинали, поэтому они были уверены: часть серий уже отснята.

Общество Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.

Экономика Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.