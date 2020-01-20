В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.

с чего всё началось

В следующие месяцы ограничение коснется других участков нефтепровода. Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.

Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

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