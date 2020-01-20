Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

В следующие месяцы ограничение коснется других участков нефтепровода. Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Коммерсантъвчера в 17:15

Подробнее о событии

СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

Известия05:49

«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

Ведомостивчера в 21:59

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

REGNUM01:44

Переговоры о транзите российской нефти через Белоруссию затягиваются

News.ru01:11

«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

ТАСС00:39

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

РБК03:57

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 12:41, Ашберн

«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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Газета.Ru 06:10
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Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

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