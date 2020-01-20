Энергетика
Lenta.ruБелоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
В следующие месяцы ограничение коснется других участков нефтепровода. Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
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с чего всё началось
В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.Коммерсантъвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Поправки Путина в Конституцию: что изменится и чем займется Госсовет
О чем поправки Путина - Имеющим двойное гражданство или вид на жительство иного государства запрещено занимать госдолжности.
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Всего в диване находилось 43 тыс. 170 долларов. Говард Кирби посоветовался с юристом, который заявил ему, что деньги можно не возвращать.
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Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.
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Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
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В Венской опере объяснили замену Гергиева перед спектаклем
В Венской государственной опере прокомментировали ситуацию с заменой дирижёра Валерия Гергиева перед спектаклем «Лоэнгрин», который прошёл в минувшее воскресенье, 19 января, сообщает РИА Новости.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Политика
Зеленский заявил о выполнении обещаний Ираном
В вопросе установления причин трагедии с самолётом компании МАУ под Тегераном Иран придерживался большинства договорённостей.
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Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
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В Россию приедет обновленный кроссовер Cadillac XT6
Американский автомобильный гигант Cadillac намерен в скором времени начать продажи в России обновленного кроссовера Cadillac XT6.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Происшествия
На КАД под Петербургом водитель насмерть сбил человека и скрылся
На Кольцевой автодороге (КАД) во Всеволожском районе Ленобласти водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП, сообщает в понедельник отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Кино
Мединский призвал не финансировать антироссийские фильмы
Ранее российский режиссер Вадим Абдрашитов заявил, что современный студенческий состав режиссуры состоит из людей молодых.
Политика
Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактёров США за лучшую роль
Американский актёр Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Шоу-бизнес
Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников
Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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Россия забросила девять шайб Дании на юношеской Олимпиаде
Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на проходящей в Лозанне (Швейцария) зимней юношеской Олимпиаде.
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Россия поставила Турции более 120 ракет для С-400 «Триумф»
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Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Культура
Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма
В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Происшествия
Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков
Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
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