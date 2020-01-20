Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

В следующие месяцы ограничение коснется других участков нефтепровода. Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Читать в источнике
Комментировать71
с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей "Транснефти" на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.
Коммерсантъвчера в 17:15

Подробнее о событии

СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

Известия05:49

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

РБК03:57

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъвчера в 17:15

Переговоры о транзите российской нефти через Белоруссию затягиваются

News.ru01:11

«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

ТАСС00:39

«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

Ведомостивчера в 21:59

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

REGNUM01:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:07, Ашберн

«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика

Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов

Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Лениздат.Ру 06:53
Политика

Юрий Чайка покинет пост генпрокурора

Секрет фирмы 05:37
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Известия 01:39
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

РИА Новости 08:32
Общество

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба".
Газета.Ru 11:02
Политика

Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, который регламентирует количество президентских сроков.
iReactor 09:07
Происшествия

СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы

Следственный комитет России опубликовал видеоролик о проведении осмотра в пермском мини-отеле "Карамель", где сегодня ночью погибли пять человек.
Российская газета 08:00
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
РИА Новости 10:13
Происшествия

Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

Российская газета 06:57
Экономика

ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Коммерсантъ 06:41
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Супруги Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Телеканал RTVI вчера в 05:38
Общество

Назначен новый пресс-секретарь Роскомнадзора

"20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.
Интерфакс 05:24
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
Общество

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Известия 05:18
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Происшествия

В Нижнекамске хоккеист устроил ДТП и скрылся с места аварии

Капитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.
РИА Новости 07:06
Общество

Турагенты оценили ограничения на алкоголь в отелях Майорки и Ибицы

Под ограничения попали, в частности, туристические зоны Майорки и Ибицы.
ТурДом 04:23
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Общество

После пожаров и ливней на Австралию обрушился град

Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Газета.Ru 07:03
Здоровье

И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС

Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Красная весна 05:58
Армия и оружие

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

РИА Новости вчера в 02:58
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Игры

The Last of Us Part II может выйти и на PC, считают фанаты

REGNUM 02:39
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

РИА Новости 08:20
Общество

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».
РБК вчера в 23:30
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Кино

Мединский призвал не финансировать фильмы, «где русские исчадья ада»

Мединский призвал в течение месяца окончательно утвердить состав экспертного совета и определить его график работы.
Культуромания 08:54
Политика

Память о Второй мировой работает только по-честному

«Память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности», – справедливо сказано в совместном заявлении главного раввина и руководителя еврейских религиозных общин Польши.
Взгляд.ру 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное