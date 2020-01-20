Энергетика
Lenta.ruБелоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
В следующие месяцы ограничение коснется других участков нефтепровода. Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей "Транснефти" на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.Коммерсантъвчера в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов
Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг
Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Общество
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба".
Политика
Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, который регламентирует количество президентских сроков.
Происшествия
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Следственный комитет России опубликовал видеоролик о проведении осмотра в пермском мини-отеле "Карамель", где сегодня ночью погибли пять человек.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Экономика
ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций
Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
Супруги Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Общество
Назначен новый пресс-секретарь Роскомнадзора
"20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Происшествия
В Нижнекамске хоккеист устроил ДТП и скрылся с места аварии
Капитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.
Общество
Турагенты оценили ограничения на алкоголь в отелях Майорки и Ибицы
Под ограничения попали, в частности, туристические зоны Майорки и Ибицы.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Общество
Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров
Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Кино
Мединский призвал не финансировать фильмы, «где русские исчадья ада»
Мединский призвал в течение месяца окончательно утвердить состав экспертного совета и определить его график работы.
Политика
Память о Второй мировой работает только по-честному
«Память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности», – справедливо сказано в совместном заявлении главного раввина и руководителя еврейских религиозных общин Польши.