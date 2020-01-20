Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

В следующие месяцы ограничение коснется других участков нефтепровода. Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъвчера в 17:15

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Переговоры о транзите российской нефти через Белоруссию затягиваются

News.ru01:11

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

РБК03:57

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

REGNUM01:44

СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

Известия05:49

«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

ТАСС00:39

«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

Ведомостивчера в 21:59

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъвчера в 17:15
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«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Ведомости 09:21
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости вчера в 02:04
Общество

Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 05:18
Общество

Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины

Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил его адвокат Николай Полозов.
РИА Новости 06:16
Авто

В России появится Audi Q5 от ABT

Компания Audi привезет в Россию кроссоверы Q5 с доработками от тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Коммерсантъ 08:37
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Происшествия

На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском

На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Lenta.ru 09:20
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Политика

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Владимир Путин подчеркнул, что внесенные поправки установят страну на ступень выше, так как изменение Конституции приведет к повышению эффективности работы всех институтов, что в дальнейшем обеспечит развитие Российской Федерации как современное правовое и социальное государство.
News-24.ru 17 января в 07:35
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 03:14
Происшествия

СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

В Москве поступили звонки о минировании всех станций метро

В Москве в связи с поступлением анонимных сообщений о минировании идёт проверка в 85 школах и 20 торговых центрах, также проверяются все станции Московского метрополитена и сетевые магазины.
RT на русском 03:18
Футбол

Фетисов заявил, что футболист «Крыльев Советов» Соболев попросил о переходе в другой клуб

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов заявил, что нападающий команды Александр Соболев сам попросил о трансфере в другой коллектив.
RT на русском 08:51
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru вчера в 10:35
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Общество

В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
РИА Новости 02:50
Экономика

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 13:24
Кино

Мировой прокат возглавила комедия «Плохие парни навсегда»

Культуромания 01:58
Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Рамблер 03:27
Кино

Опубликован список лучших фильмов XXI века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
iReactor вчера в 13:01
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт 03:53
Политика

Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января

Вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора России Совет Федерации может рассмотреть 22 января.
ТВ Центр 07:23
Происшествия

В Петербурге задержали вербовщика «ИГ»

В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
Российская газета 08:37
Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
Экономика

ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Коммерсантъ 06:41
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
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